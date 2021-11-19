每年耶誕節就是要去戶外Outlet，看看耶誕裝置、來購買禮物正剛好，而GLORIA OUTLETS華泰名品城今年也一樣打造了聖誕村，更特別為了後疫情時代、斥資千萬打造了以「Christmas Reunion 噹我們歡聚一起」為概念的3大跨時代電影級場景，讓消費者擺脫耶誕永遠只有耶誕樹拍照的傳統。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡就分享到，今年雖然年初1到4月疫情還沒爆發時，業績有成長了20%，但自疫情爆發後，特別在6、7月時就僅剩平常的10%業績，今年度至今就衰退了近19%，幸好到了10月振興五倍券的消費潮爆發，11月的業績就比去年同期成長了13%，期待12月的耶誕檔期可達20億元、預估今年全年可達78億元的業績目標，但更希望能拚到80億元以挽回疫情帶來的影響。

而GLORIA OUTLETS華泰名品城的「桃園華泰名品城耶誕村」，已經是近年北部耶誕節拍照必到的景點之一，而今年就把50到90年代的復古梗與老靈魂，融合當代潮流文化，打造濃濃美式新復古風格的「Newtro Christmas」，雖然為了防疫少了耶誕市集，但卻還是維持了每天傍晚開始就飄雪的傳統，更獨家設計的兩款Newtro IG聖誕濾鏡讓大家打卡使用。

另外還首次帶來了復古耶誕音樂祭，12月17日及24日就將有入圍金曲最佳樂團獎、最佳新人獎的放客兄弟、甫入圍金音創作獎的Skaraoke、由資深音樂人黃子瑜領軍的The All Star Beat Band輪流上陣與民眾同樂；12月15日到17日期間更將推出振興五倍券加碼活動，會員憑紙本或數位券單筆滿5000元，即可至三期客服中心兌換限量千份的500元抵用券。