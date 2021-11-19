蔡英文總統今接見「第23、24屆全球熱愛生命獎章」得主暨家屬，肯定每一位得主的故事為社會帶來啟發和鼓舞，是正面力量的來源。期待在疫情持續控制之下，明年可以在總統府接待來自全世界各地的得主。

總統致詞時表示，今年「全球熱愛生命獎章」的表揚已經邁入第24屆。除了去年受到疫情的影響，她當總統以來，每一年都跟得主見面。

總統說，最近疫情比較穩定，今天再次見到「周大觀文教基金會」周進華創辦人跟郭盈蘭董事長，以及去年跟今年的國內得主，都來到總統府，她真的很高興，也恭喜大家獲得這份榮耀。

總統指出，當年周大觀小朋友提倡「和自己好－熱愛自己的生命、和別人好－尊重別人的生命、和地球好－維護地球的生命」。現在面對疫情，相信大家都有同感，大觀這樣的信念正是防疫所需要的精神，一起來保護自己也守護他人，才能度過疫情的考驗。

總統認為，在疫情下，各得主的故事更為社會帶來啟發和鼓舞，不只自立自助，也要助人。她舉例，稍後要致詞的聯新國際醫院許詩典副院長，過去十多年來，率團到尼泊爾義診，不僅貢獻專業，也把台灣人的愛心傳遞出去。

總統指出，看到許多得主用自身的經驗，來鼓勵社會大眾，努力克服人生的難關，現場的生命教育講師林芳語就是一個例子。幾年前，芳語被謠言中傷，遭到網路霸凌，也因此壓力過大罹患了青光眼，失去了寶貴的視力。但是，芳語非常堅強和勇敢，不僅從失明的衝擊中站起來，繼續追求夢想，甚至主動出擊，到各地分享她的奮鬥過程。

總統說，這個故事讓人很佩服，當然也很心疼。在資訊爆炸的網路時代，面對網路上的訊息，一定要深思明辨。光是一則假訊息，一個簡單的轉傳動作，都可能對個人和社會造成嚴重的危害。特別是疫情期間需要傳遞正確的資訊，也需要更多正向的力量。現場的每一位得主都跟芳語一樣，有著令人敬佩的生命奮鬥故事，「你們就是正向力量的來源。」

總統除再次感謝各生命勇士，也謝謝「周大觀文教基金會」持續發揚熱愛生命的故事。同時，她也希望大家一起努力，讓更多人知道大觀的信念，讓更多人從中獲得勇氣，克服生命的挑戰。

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