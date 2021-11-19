因新冠疫情中斷的「花蓮金門雙向包機」傳出復航好消息，金門縣府今天宣布，邁入第7梯次的包機敲定12月26~28日對飛4個班次，請鄉親把握機會，趁早規畫旅遊行程。

縣府觀光處說明，花金線包機的4個班次排定如下：12／26上午9：25金門往花蓮、11：25花蓮往金門。12／28下午15：20金門往花蓮、17：20花蓮往金門。

這波包機由〈金門縣旅行商業同業公會〉主推，招攬花蓮鄉親前來金門旅遊，並組織業者組成PAK（聯營模式）聯合出團。此次包機作業，金門方計有金環球旅行社324-682、九曜旅行社322-711、楓蓮旅行社311-558等3家；花蓮方則有詠莉、全順、花蓮、世邦、東南、翔茂、長伶等7家旅行社合作。

金花線包機在去年10月首航，金門縣長楊鎮浯和花蓮縣長徐榛蔚率團互訪，簽訂「金門花蓮合作備忘錄」，共同打造花金旅遊線路，促進兩縣互惠利多，後續於去年12月和今年1、4月推出包機4梯次，總計來回飛行24架次，便利兩地鄉親交通與旅遊，帶動包機旅遊市場。

但因疫情持續緊張，陸續取消今年5月、7月2梯次的包機安排，金門和花蓮縣府期待恢復包機往來，可以讓兩地鄉親有更多的旅遊選擇。