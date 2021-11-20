年末許多人會有送禮需求，近日RéVive、雪花秀、Maison Francis Kurkdjian為經典商品推出限量包裝，精緻的外觀無論贈送朋友或自己收藏都非常適合。

▍1.RéVive光采再生活膚霜新生光采版

即將於明年邁入25週年的RéVive，很榮幸地邀請曾獲得艾美獎的紐約知名藝術家Mike Perry跨界合作，推出「光采再生活膚霜新生光采版」，透過Mike大膽的設計、豐富的色彩，重塑最經典的RéVive光采再生活膚霜包裝設計。這是RéVive首次推出限量瓶身設計，豐富繽紛色彩及如同人體指紋般的點綴流線圓弧線條，象徵人類的DNA，透過活膚霜使肌膚獲得新生機會，閃耀自信的動人光采。

RéVive光采再生活膚霜新生光采版。（邱映慈攝）

▍2.雪花秀潤燥養膚精華90ml藏寶閣禮盒

雪花秀推出節慶限定禮盒，其中包含熱銷的「潤燥養膚精華」，為潔顏之後的第一道保養程序，有助加強後續保養品的吸收及提升功效，再搭配超人氣速效保養「滋陰蔘系列」滋陰蔘極萃水、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露、滋陰蔘極萃乳基礎三件組，完整保養程序讓肌膚健康透出好氣色，綻放嫩、透、澎、彈、亮。

雪花秀潤燥養膚精華90ml藏寶閣禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.MFK耶誕限定限量版Baccarat Rouge 540水晶之焰香精

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian推出2021耶誕系列限量商品，其中經典的Baccarat Rouge 540水晶之燄香精推出限定版包裝，由巴黎工匠採用純手工為每件瓶身耗費八小時製程，精心刻畫燦爛金色的巴黎街景，全球限量300瓶。