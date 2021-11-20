嘉義文創園區經營廠商新嘉文創公司7月底解約退出營運管理後文創園由文化部接管，今年10月起文化部委由阿里山世界遺產協會針對場域進行維運管理及服務留駐園區的店家廠商，也肩負起重新活絡園區的責任。阿里山世界遺產協會理事長郭盈良表示，自今年10月到明年6月，協會會藉由一系列活動讓園區動起來，希望未來吸引優質廠商前來接手。

阿里山世界遺產協會今明兩天在嘉義文創園區舉辦「嘉＋酒」市集。（張亦惠攝）

文化部接管嘉義文創園區後，委託阿里山世界遺產協會執行嘉義文創園區藝文場域保溫計畫，時間自今年10月至明年6月，郭盈良說，10月進駐後從頭到尾盤點現有問題並作改善，另，嘉義文創園區同時也是嘉義設計展的展場之一，本次市集除了象徵文創園區沉寂甦醒外，也可說是12月份設計展前的暖場活動，今天及明天辦理首場「嘉＋酒」市集，未來每月都會辦理1場，吸引人潮前來。

郭盈良說，目前園區內進駐的廠商有52家，協會進駐後與現有廠商密切合作，減少資訊落差你，更連結廠商與園區辦的活動，讓他們重拾信心並感受在地團隊的用心經營。

協會表示，「嘉＋酒」有其雙重含義，其中「嘉」代表嘉義地區，「＋」代表在一起的意思，而「酒」字就代表嘉義文創園區的前身，是全台歷史最悠久、製酒機具保存最完整的酒廠，三者結合釀出一個屬於嘉義文創園區特色的市集。

今明兩天活動有共82攤手作、美食、小農等攤商共襄盛舉，也結合園區內進駐廠商辦DIY體驗課程，還有多場精彩表演及「逛市集消費滿299元抽好禮」活動，憑消費證明即可到服務台抽獎。