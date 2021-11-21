全台大降溫，氣象局長鄭明典表示，明天這波強冷空氣是快速降溫的天氣型態，北部將從今天半夜起就開始變冷，南部稍慢，全台都顯著變冷，尤其是北部、東北部是相對最濕冷的地區。

鄭明典今天早上在臉書上提醒大家把握今天很舒服的天氣，因為這次的強冷空氣是快速降溫的的天氣型態，全台都顯著有感，尤其北部、東北部偏濕冷。鄭明典說，北部從今天半夜起就開始降溫，南部則稍慢，但明天晚上就全部降溫。

對此，網友後紛紛留言：「難以想像 現在很熱」、「現在的季節，通常轉南風就是北風準備要下來的前兆」、「請好好珍惜現在的溫暖好天氣」。

氣象局表示，周一（22日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣從清晨起驟降明顯轉涼冷，各地越晚越冷，全台有感，預估周二（23日）清晨，北台灣最低溫下探至13、14度，中部及花蓮低溫15、16度，南台灣17、18度，沿海空曠地區或近山區平地可能還會更低一些；降雨方面，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周二水氣有逐漸減少的趨勢。

氣象局表示，周三、周四（24、25日）東北季風或大陸冷氣團減弱，清晨各地仍較涼冷，周三北台灣整天氣仍涼，其他地區白天氣溫稍回升，周四北台灣白天氣溫逐漸回升。