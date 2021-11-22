第一次見男友家人，竟留下超尷尬回憶！一名女網友尬訴，日前和男友家人一起吃飯，不料返回對方家途中，肛門不爭氣「突然噴出來」，嚇得她一進門直衝廁所，「希望他媽媽清理廁所的時候，可以幫我保守這個尷尬的秘密」。

有多尷尬？原PO在臉書社團「匿名公社」表示，她和男友家人去一間高級日本料理用餐，席間不知道是太緊張還是食物不新鮮，肚子異常絞痛，想說吃完飯趕緊離開解放，沒想到男友爸媽熱情邀約，找她到家裡坐坐。

盛情難卻下，原PO硬著頭皮去了，沒想到就在電梯裡，「我能感受到隨著屁出來，連帶屎也噴出來了」。一進男友家門，顧不得禮貌直接衝廁所，整理一身狼狽，「突然很慶幸我穿了短裙黑絲襪，默默把絲襪和內褲丟進垃圾桶」。

網友們紛紛留言安慰，「發生這種事真的尷尬，辛苦妳了」、「為什麼不在餐廳解決呢，忍回家風險很高」、「如果他家人都沒事，就是妳太緊張了」、「幸好沒被發現，但不是該把絲襪、內褲一併帶走嗎？不然下次去還是會尷尬」。