一名女網友發文指出，閨密6月交了一個男朋友，也到男友家中與對方父母見過面，原以為對方會認真對待這份感情，不料閨密最近去見男友時，發現男友電腦版的LINE沒登出，一看竟然發現男友同時與多名女生聊天，「1個、2個、3個，說不定往下滑還有更多」，對方的父母還縱容他帶各種女孩回家，氣得她發文希望其他女孩不要再被這個渣男欺騙。

原PO名在《爆料公社》發文中還說，閨密要男友交出手機讓她看對話，結果男友卻假藉要上廁所，把曖昧的對話都刪光，閨密相信男友，卻發現自己與男友其中一個曖昧對象一起去露營，因此發現驚人內幕，閨密男友的前前女友曾為他墮胎。

原PO表示，閨密與男友6月在一起，他的前前女友8月為了他拿了小孩（據說那時有6週了），真不知道他到底腳踏幾條船」，還好閨密明理，不是戀愛腦，得知男友是劈腿多女渣男就放生。

女網友爆料閨密新交往的男友竟是劈腿大渣男。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網友看到貼文紛紛留言「這種人就結了婚，還會一直偷吃」、「真的非常渣，原來帶女生見家長，可以這麼隨隨便便，爆料他應該的，不然不知道又有多少人被騙」、「垃圾渣男，騙術真爛」。