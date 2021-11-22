屏東縣一名超商潘姓女店員，今年9月因提醒進入超商的男子把口罩戴好，竟遭對方暴力攻擊挖眼，豈料桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨(21日)因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，再度引發社會震驚。疫情指揮中心昨提醒，民眾規勸對方戴口罩時仍要注意自身安全，若對方堅持不戴，建議舉發即可，避免發生正面衝突。對此有網友表示，「出事好幾次才講，這是馬後炮嗎？」「怎麼舉發？拍照？還是詢問對方姓名電話」。

蔣姓男子因未戴口罩被超商店員勸導，竟拿刀猛砍對方，導致店員不幸喪命，此舉引發外界撻伐。對於此事件，指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心對規勸戴口罩而發生的暴力行為強力譴責，民眾若不聽從戴口罩規勸，進而使用暴力者，都將請檢警單位重辦，另提醒民眾在規勸時務必注意自身安全。莊說，當遇到不遵守規定戴口罩者，可先用和緩語氣或手勢提醒，若對方仍堅持不戴，逕予舉發即可。

不過，有網友在相關報導底下留言痛批，其中《LINE TODAY》相關報導有超過400則留言，有人表示「政府的不作為，放任罪犯」、「哈哈好好笑 ，那乾脆解封就好了啊」、「檢舉即可不就有管道？只能打電話報警，警察來了人都跑了」、「本末倒置，乖乖戴口罩的是笨蛋」、「我知道，出事指揮官也沒辦法負責嘛，要不然要怎樣？」。

另外，指揮官陳時中今(22日)表示，戴口罩政策大概暫時不會有所改變，但有些些微的、方便性上面當然會有所考慮，至於勸導戴口罩，其實還是要以自身安全做第一考量。