大陸冷氣團南下，全台氣溫急降，今天清晨玉山天氣依舊晴朗，天空一望無際，能見度高，氣象局玉山北峰觀測站觀測員謝新添拍下這漂亮日出景觀，分享讀者。
中央氣象局表示，大陸冷氣團南下，東北季風今起增強，冷空氣夾帶較多水氣，中部以北、東半部和山區降雨機率提高，全台各地氣溫急降，越晚越冷，北部及東北部最低溫可能下降到15、16度左右，其他地區約17、18度左右，最低溫將出現在在周一入夜至周二清晨間，屆時北部地區會降至13至15度，南部約在16、17左右，沿海空曠地區更可能下探11度。
大陸冷氣團南下，全台氣溫急降，今天清晨玉山天氣依舊晴朗，天空一望無際，能見度高，氣象局玉山北峰觀測站觀測員謝新添拍下這漂亮日出景觀，分享讀者。
中央氣象局表示，大陸冷氣團南下，東北季風今起增強，冷空氣夾帶較多水氣，中部以北、東半部和山區降雨機率提高，全台各地氣溫急降，越晚越冷，北部及東北部最低溫可能下降到15、16度左右，其他地區約17、18度左右，最低溫將出現在在周一入夜至周二清晨間，屆時北部地區會降至13至15度，南部約在16、17左右，沿海空曠地區更可能下探11度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。