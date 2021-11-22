冷氣團南下氣溫急降 玉山日出景觀令人驚豔（影片由謝新添提供）

大陸冷氣團南下，全台氣溫急降，今天清晨玉山天氣依舊晴朗，天空一望無際，能見度高，氣象局玉山北峰觀測站觀測員謝新添拍下這漂亮日出景觀，分享讀者。

中央氣象局表示，大陸冷氣團南下，東北季風今起增強，冷空氣夾帶較多水氣，中部以北、東半部和山區降雨機率提高，全台各地氣溫急降，越晚越冷，北部及東北部最低溫可能下降到15、16度左右，其他地區約17、18度左右，最低溫將出現在在周一入夜至周二清晨間，屆時北部地區會降至13至15度，南部約在16、17左右，沿海空曠地區更可能下探11度。