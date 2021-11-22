張信哲的〈愛如潮水〉曾創下專輯百萬銷售紀錄。（相信音樂提供）

任賢齊覺得丁噹〈心太軟〉唱出新鮮感。（相信音樂提供）

周蕙也被丁噹詮釋〈約定〉感動。（相信音樂提供）

丁噹推出「90s華語金曲翻玩計畫」《當我們再一起》，精挑10首90年代華語樂壇重量級冠軍金曲，重新詮釋，包括任賢齊〈心太軟〉、張信哲〈愛如潮水〉、張宇〈用心良苦〉以及周蕙的〈約定〉等，唱片公司也力邀原唱聆聽評價。對於丁噹演唱的〈愛如潮水〉，張信哲說，丁噹唱出新時代女生的愛情觀，「丁噹這個版本，展現現代女性對於愛情未必是自怨自艾，對於感情有更新、更積極處理的方式。」

丁噹在PUB駐唱時，經常演唱〈用心良苦〉，這回改編成充滿爵士情調，加入一些女性特有的性感與浪漫，原唱張宇也認為每首歌在演繹過程中，都會蘊藏不同的態度，他說「我們以前情緒比較單一式，很直接表達，但丁噹的你可以聽出理智的憤怒感，我覺得表達非常細膩，為〈用心良苦〉賦予全新生命。」對於丁噹給予極高評價，也笑說：「我還有很多歌，丁噹可以都拿去唱唱看。」

任賢齊和丁噹在演唱會上合唱〈心太軟〉，這回聽到丁噹重新翻玩的版本，任賢齊聽得入神，他說：「丁噹唱的〈心太軟〉雖然輕快，但丁噹透過帶磁性和感傷的唱腔，唱出對感情依依不捨，但又試圖放開，感覺很不一樣、很新鮮。」

而丁噹去KTV必點曲目之一〈約定〉，她在配唱時想像著這首歌要唱給心愛的人聽，家人、歌迷、愛人…因為想將這份美好留給心愛的人，所以落下感動的眼淚，如此用心詮釋的版本，原唱周蕙才聽第一句就直問：「這個是我們公司要簽的新人嗎？」在細細聆聽過後，周蕙透露當初她在演繹〈約定〉時，還是20幾歲對愛情有很多憧憬的女生，而丁噹的版本則是談過戀愛、失過戀，終於找到某一個可以走在一起的人，深深被丁噹所感動。