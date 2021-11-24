日本人氣拉麵「一蘭拉麵」台中旗艦店今日盛大開幕，前幾日就已有不少民眾提前排隊，上午10點開幕前，就已有超過400人排隊，人龍沿著對街秋紅谷公園繞一圈，業者表示，店內只有41個座位，若以每人用餐一小時計算，10點過後才排隊的民眾，恐要傍晚才能吃到。

一蘭拉麵進駐台中，並於今日上午10時開幕，有民眾為嘗鮮，前幾天就已排隊卡位，今更有人不畏低溫寒風，清晨5點多帶著板凳出門。有路過的民眾將其分享到Line群組《台中大小事》表示，排隊人潮真的多到很誇張，「都已經繞秋紅谷一圈了」，天氣又這麼冷，看過去大概超過400人。

一蘭拉麵排人潮多到繞秋紅谷一圈。（圖／翻攝自台中大小事）

群組中其他網友看到此現象，也紛紛回應，「台灣人真的很愛嚐鮮，也很愛排隊」、「人潮有點誇張耶！畢竟天氣這麼冷」、「這人潮我以為周年慶」等。

除了吃熱騰騰的拉麵以外，開幕首日前3名入內客人，可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」1個、前1500進店客人則可獲得台中店專屬紀念品1份；另外，購買伴手禮滿2000元以上，可再獲得一蘭特製胸章一套。

民眾分享1500名入店的贈品，是攜帶式乾洗手。（圖／翻攝自台中大小事）

面對大排長龍的民眾，業者則回應，由於台中店營業時間是從上午10時至午夜12時，並非像台北總店一樣24小時，再加上店內只有41個座位，若以每人用餐1小時計算，10點過後才排隊的民眾，恐要傍晚才能吃到拉麵，不過業者也補充說，台中店未來也會視消費人潮再調整營業時間。