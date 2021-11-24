二級警戒原訂延長至11月29日，但台灣已連續20多天加零，不少民眾盼能放寬疫情警戒，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在秋冬期間降級的可能性不高，會有些微調整，但不會大幅改變，目前考慮比較多的是跨年的狀況，評估去年的狀況，看看今年是否要做調整。

由於二級警戒原定到29日，會不會延長或是降級？陳時中說，下個月就進入秋冬情況的專案，大家都還是擔憂秋冬時氣候關係，會讓病毒活性維持比較久，所以秋冬降級的可能性不高，防疫不會有大幅調整的情況。

陳時中透露，跨年活動目前在討論的方向，會比去年還要鬆，因為今年跨年和去年一樣，都沒本土疫情，但今年又多一層保護，民眾有打疫苗，屆時民眾打疫苗的比例應該還會更高，因此相關措施只會更鬆、不會更緊。

根據彭博最新全球韌性排名，台灣成為跌幅最大的國家，陳時中坦言，整體排名，相對來說是針對面對經濟，包含邊境封鎖、飛機的班次等，台灣維持邊境境管，所以相對分數比較低，以前分數高的時候以前這些還沒納入，國際評比會比較好，現在加入邊境因素時，分數就會相對落後。