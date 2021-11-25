彭小刀睽違14年推出新歌〈英雄的模樣〉，充滿正能量分享，每個人盡全力燃燒生命的時刻就是自己的英雄，小刀說：「這次回歸歌手身分很大的原因是參加了《全明星運動會2》賽事，透過挑戰讓自己收穫滿滿。在參加《全明星2》的過程中看見每個人都為了團隊共同的目標全力以赴，無私的燃燒自己爭取每一次的機會，即使沒有把握的比賽只要有一絲希望都絕不放棄，結局常常會令人感到驚喜，其實人生就是一場賽事，不斷接受挑戰之後看到自己無限的潛能。」

彭小刀睽違14年推出新歌。（量能文創提供）

小刀的新歌MV在壯闊的海景前狂奔歌唱，並搭配《全明星運動會2》的畫面鼓舞人心，也讓這首歌更有感染力，小刀在錄音室配唱前訓練核心強度讓丹田更有力來駕馭這首熱血的歌曲。配唱的時候也達到製作人的高標準，讓歌曲能充分感覺到參加《全明星運動會2》和大家一起的激情。這次《英雄的模樣》MV獲得《全明星運動會2》選手響應，收錄有藍隊小刀、紅隊廖允傑、藍隊小春、紅隊吳心緹等，加上小刀共21位選手兒童時期青澀模樣與比賽時綻放光芒的時刻，讓MV更吸睛、更有意義。

小刀2002年出道，被問到即將屆滿20年，在影歌視三個領域均有亮眼的成績、27歲就當CEO、有美滿的家庭及一雙兒女，經營企業成功堪稱人生勝利組，對於未來演藝有什麼規劃？小刀謙虛表示：「我並不是人生勝利組，這一路幕前幕後也有經歷好幾次重大的挫敗，我覺得人只要能存著一口氣檢討失敗，勇敢的再戰，都有重新站起來的機會，現在是網紅的天下，就我的觀察，充分地表現自己的觀點，用作品說話是最實際的，迎接下一個20年的到來，希望自己在每個領域都能挑戰自己，往更好的方向前進。」