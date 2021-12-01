雙北主辦「2025雙北世界壯年運動會」，在申辦階段拍攝2部影片向國際介紹雙北，「場館篇」結合3D動畫介紹場館資源、「運動旅遊篇」以生活樣態轉化為運動表現，呈現雙北豐富多元觀光資源。其中「場館篇」更從31個國家中脫穎而出，獲第14屆「葡萄牙國際觀光電影節」廣告類首獎。

新北市體育處表示，雙北從申辦準備階段就在國際上獲得高度關注，透過影像介紹台北市與新北市的城市風貌、在地美食，傳達「運動無界、人生無限」賽會理念，其中「場館篇」展現追求夢想與卓越精神，創新視覺表現，由選手的動態張力融入雙北特色運動場館，深獲國際評審盛讚，榮獲廣告類別首獎，透過參加國際影展讓世界看見台灣運動軟硬實力。

葡萄牙國際觀光電影節至今舉辦14年，是國際旅遊電影節協會（CIFFT）所選拔全球14個代表旅遊影展之一，被聯合國世界旅遊組織認定的官方活動，為全球觀光旅遊、廣告類影視創作者追求的最高殿堂。