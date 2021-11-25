陳昇今（25日）舉辦新專輯《麗春》發片記者會，同時宣布他今年在台北國際會議中心舉辦的跨年演唱會啟動線上售票，也是陳昇第一次現場演出結合線上直播，與全世界歌迷一起倒數迎接新年到來。幾乎不上網的他幽默笑稱「超出自己的智商範圍」，向來隨性的陳昇自嘲當天在台上不能亂講話，「當作要唱春晚好了」，還說要亂說話前，會要求現場先關燈，講完再開，逗笑現場媒體。

除了去年因生病取消跨年演唱會，陳昇已經連續28年、第27度舉辦跨年演唱會，眼看將唱滿30屆，主持人拱他再續辦30年，陳昇仔細一算，苦笑說：「那不就要唱到93歲，我先打電話給文夏，叫他來當我第60屆演唱會的特別來賓，叫他照慣例來跨年倒數。」自嘲到時候可能要坐輪椅。至於是否照例年慣例唱4、5個小時？陳昇坦言目前已開出40幾首歌單，若加上朋友、嘉賓的，很難不超過5個鐘頭，開玩笑說：「今年就卯足全力了，唱到看曙光好了。」

「陳昇 麗春2022跨年演唱會」即日起開放售票，線上演唱會門票將於12月1日上午10時於KKTIX售票網正式開賣。