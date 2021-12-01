台灣目前僅核准BNT疫苗用於12至17歲青少年，而高端疫苗日前展開青少年安全性與有效性臨床試驗，由台大、馬偕等醫學中心共同進行，收案近400人，已於今年8月完成第一劑接種、9月完成第二劑接種，完整結果預計明年春節前後出爐；如順利取得緊急使用授權（EUA），預計將再進一步啟動BNT混打高端試驗，提供青少年族群另一項選擇。

高端疫苗青少年試驗共有台大兒童醫院、林口長庚醫院、馬偕兒童醫院、台大新竹分院、新竹馬偕醫院5個團隊參與。台大兒童醫院院長黃立民指出，受試者已全數接種兩劑高端疫苗，沒有對照組，會分別於3個月和6個月後抽血檢驗體內抗體，並與成人臨床試驗結果相比來驗證它對於青少年的保護力。

至於青少年接種高端疫苗的安全性如何？黃立民表示應該沒有大問題，但他坦言，有些安全性問題可能要打10萬人才會看得到，例如心肌炎，單單400個人的試驗是看不出來的。

中央流行疫情指揮中心日前宣布重啟青少年第二劑BNT接種，但不少家長還是擔憂孩子接種後可能發生心肌炎。黃立民表示，青少年高端試驗結果預計在明天春節才會完整出爐，如果順利通過EUA，可望再展開「BNT混打高端」試驗，提供已接種一劑BNT的青少年族群，能夠有不同的第二劑選擇。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天被問到是否會把高端當作青少年第二劑選擇之一，他表示目前試驗還在進行中，要看試驗結果如何，並由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員決定。