一名人夫阿仁（化名）與剛從大學畢業的小如（化名）是表兄妹，但阿仁的妻子小艾（化名）2020年無意間發現2人互傳親密訊息，內容包括「寶貝明天晚上可以見面嗎？想你了這樣」、「真想現在抱抱你」、「怎麼了這樣突然很想抱抱我寶貝」、「明天再好好的抱抱你親親你摸摸你」，以及不堪入目的照片，丈夫甚至在表妹的家裡與摩鐵，嘿咻至少6次，讓他崩潰對2人提告，法院審理後判決阿仁與小如應共同賠償正宮60萬元。

正宮控訴，丈夫2020年3、4月間在表妹的住處與汽車旅館等處，至少發生6次性行為，她為了孩子一度想保住婚姻，但最後還是與丈夫離婚收場。正宮心碎表示，她把小如當作閨密對待，沒想到身邊最親密、信賴的2人，竟做出如此道德淪喪的事，讓她精神幾乎崩潰，罹患憂鬱症，因此決定向2人提告求償100萬元。

小如出庭時辯稱，表哥常跟她說「已談妥離婚」、「早已辦理離婚手續」等話術欺騙她，對她展開猛烈追求，當時因為剛從大學畢業涉世未深，誤信表哥隨時會離婚，才答應交往，事後除了透過父親向表嫂道歉，也請律師與對方協商彌補方式，但都無法達成和解，人夫則始終未出庭辯解。

法官勘驗正宮提供的LINE對話截圖、錄音檔等事證後，認為小如與阿仁確實發生性行為，明顯侵害正宮的配偶權，判2人應連帶賠償正宮60萬元，全案仍可上訴。