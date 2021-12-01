女星張柏芝曾與男神謝霆鋒有過一段婚姻，生了兩個帥兒子Lucas和Quintus，可惜才5年就離婚，之後張柏芝獨自帶著兒子生活，竟在2018年又秘密添了三寶，不但未公開孩子長相，也對生父的身分保密到家，如今她為了養家，將事業重心移往大陸，也定居在那，除了演藝工作，張柏芝這陣子更開啟直播帶貨事業，不料對小鮮肉男模揩個油做效果，竟身陷尷尬場面。

原本以拍電影為主業的張柏芝，為了照顧孩子減少了工作量，如今添了三寶「小王子」，張柏芝奮起工作，剛好在大陸有發展機會，原本住新加坡的她，近期因工作繁忙而轉往大陸定居，日前參加了選秀綜藝《乘風破浪的姐姐2》，重拾歌手身分，努力的模樣受到觀眾讚賞，張柏芝也因此爆紅，人氣又翻漲。

她將事業重心移往大陸後，不僅演藝工作、代言應接不暇，也積極拓展副業，開創個人品牌，並在11月開始了直播帶貨事業，她每次都親自上場介紹商品，輕輕鬆鬆就破10萬人觀看，銷售量更是可觀，因此更受到廠商青睞。

適逢轉為寒冷的天氣，張柏芝最新一檔直播帶貨，是賣男女可穿的保暖內搭衣，張柏芝換上牛仔繡花襯衫、畫上淡妝上場，看上去非常清新，親切地在直播上介紹產品，還請了年輕男模來展示，而她看著身材結實的男模，忍不住伸手狂摸對方腹肌，邊摸邊笑著說：「占一些便宜」。

張柏芝對小鮮肉男模揩油，轉頭發現他女友在現場。(取材自微博、抖音)

張柏芝在直播鏡頭前貪戀小鮮肉的身體，雖說應該是在給節目做效果，但尷尬的是，不久後就發現該名男模的女朋友也在直播現場，張柏芝趕緊收手說：「原來是妳男朋友」，露出一臉尷尬的笑容，這段影片曝光後，網友們看得好開心，紛紛留言討論「模特兒小哥臉還害羞了」、「氣氛瞬間尷尬」、「女朋友應該不會介意吧，畢竟張柏芝是女神啊」、「覺得是節目效果啦」。