美國聯邦眾議員高野（Mark Takano D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin D-MI）、歐瑞德（Colin Allred D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs D-CA）及梅絲（Nancy Mace R-SC）偕國會幕僚共17人，今晚搭乘美國行政專機訪問我國。高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣；如高野主席及歐瑞德眾議員本年曾應邀參與「＃LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。

外交部指出，美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝高野、絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲眾議員對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。