最近台灣常出現拿球棒打人的社會案件，讓大家都為治安感到擔憂，而昨天拿球棒攻擊事件還真的發生在棒球場上，大專盃慢壘賽25日由中華醫事科大與國立台灣海洋大學對決，比賽中發生滑壘鏟人衝突，中華醫事科大球員一氣之下竟拿球棒往對方休息區扔，差點就砸到人，畫面怵目驚心。

先說衝突的開始，海洋大學球員在上到二壘時進行滑壘，與中華醫事科大游擊手發生碰撞，這時衝突還未爆發，在下一位打者打擊後他們繼續朝二壘衝刺，但鏟到對方的腳，讓中華醫事科大球員不滿，認為有鏟壘動作。

而之後海洋大學大叫沒事並說抱歉，攻守交換時也有繼續道歉，沒想到中華醫事科大球員竟撿起球棒往一壘方向休息區用力一丟，好在海洋大學球員反應快，並沒有人被球棒砸到，不過畫面真的相當可怕，因為對方丟棒的距離其實很近。

事後這則片段在網路瘋傳，網友熱烈討論此舉說：「他鏟你就用觸身球丟回去啊，丟棒子太粗暴大可不必」、「就算有滑壘鏟人，這種丟球棒更惡劣很多的吧」、「重點這是大專盃，教育部的比賽本身就含有教育意義，球棒給你拿來丟人的？」

就算最後雙方和解收場，也沒人受傷，但掀起網友一片怒火，有人認為這樣丟球棒會砸死人，若此舉發生在日本結果可不是握手言和，認為在台灣這種現象僅有警告就算。確實這種行為非常惡劣，沒有相對的懲處恐怕讓血氣方剛年輕球員再做出類似事件，沒想到球棒事件真的演變到棒球場上，令人唏噓！

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