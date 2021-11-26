台北市「Tick-Tock Studio」拳擊館負責人陳作彤，被控在更衣室放針孔攝影機偷拍，連藝人劉雨柔都是受害者。台北地方法院審結，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等罪判刑1年2月。可上訴。

判決指出，陳男從2019年起到去年3月間，在他所經營的健身房淋浴間之廁所內，安裝外觀偽裝成充電插頭的針孔攝影機進行偷拍。

劉雨柔的老公黃育仁是格鬥選手，與陳是合作夥伴，劉因此常到陳的拳擊館練拳，赫見更衣間有針孔攝影機。因陳多次出現在偷拍影片最後拔插頭，且曾上網搜尋「業者偷拍得面臨的法律責任」等關鍵字，檢方認定陳是偷拍者，依妨害祕密罪嫌將他起訴。

台北地院審結後，認定陳男犯罪事實明確，法官斥責他身為健身房之負責人，未提供使用者安心使用的環境，竟偷拍數名被害人，且犯後否認犯行，稱願意和解的前提是還他清白，他犯後態度不佳，判刑1年2月。可上訴。