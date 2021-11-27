任職於新竹某科技公司的沈姓男子，去年1月開始以手機、針孔攝影機，趁公司2名女同事運動後之際，拍攝穿內衣吹頭髮、沐浴等畫面，多達十多次，2名被害人獲知後，向沈男求償共1130萬元，新竹地院審理後，認為沈男對2女造成身體、隱私等不法侵害人格情節重大，判決他對2女各須賠償160萬、60萬元，為相關案件罕見的高額紀錄。

2名被害女子指控，沈男去年1月開始，每周有2、3天的時間，利用午休時間和同事一起運動，而2女都在運動後利用淋浴間洗澡並更衣，未料沈男去年6月開始，以手機，開始竊錄被害人更衣、吹頭髮的畫面。

且不久後，沈男還變本加厲，在淋浴間加裝針孔攝影機，每天拆裝，偷拍女子淋浴身影。2人各被偷錄17、18次之多，直到其中一次，發現門縫中有手機晃動，被害人才驚覺遭到偷拍，並當場報警，沈男當場人贓俱獲，事後並向沈男各求償930萬、200萬元。

判決內文指出，沈男聲稱2女請求賠償金額過高，認為應各賠償2女15萬、5萬較為合理。新竹地方法院一審依竊錄身體隱私部位罪判沈男徒刑7月，檢方認為過輕，且沈男假意和被害人和解後又不認帳，造成二度傷害，因此再提上訴。

高等法院認定沈男用針孔偷拍的行為比手機嚴重，因此撤銷原判決，判審男9個月有期徒刑。新竹地方法院審酌沈男具有科技背景，且拍攝女同事身穿紅色或黑色或透明色內褲甚至淋浴畫面，儲存於手機、筆電留念，令人厭惡，且對被害人造成身體、隱私、貞操等不法侵害人格法益情節重大，判沈男須賠償兩女各160萬、60萬元。