2022年縣市長選舉備受關注，其中台北市長柯文哲任期將屆滿，柯屬意副市長黃珊珊接棒，但民眾黨立委蔡壁如日前表示，從民調來看，國民黨立委蔣萬安看起來贏定了，柯文哲26日被問到黃是否勝過蔣時秒答「of course」（當然）。被問及市長選舉相關問題，國民黨台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安今(27日)再度表示，「對我來講不管在哪一個崗位，我扮演好自己的角色」。

蔣萬安今上午到台北市大同區的市場進行反萊豬公投街講，被問到「怎麼看羅智強議員也被視為國民黨北市初選人馬？」他說，「對我來講，就是堅持和人民站在一起最重要，以及對的事情我會堅持到底，捍衛民眾權益，特別是捍衛食安」。

蔣萬安表示，我們規劃在北市各行政區巡迴街講，今天到第八站，感受到民眾越來越願意站出來表達意見和捍衛食安立場，也感謝在地立委、黨籍立委共同參與，呼籲民眾出來投下公投票。

接著被問及「怎麼看柯文哲市長說北市長選戰黃珊珊贏定了，很多人認為黃珊珊會瓜分藍營選票」，蔣萬安則說，對我來講不管在哪一個崗位，我扮演好自己的角色，也堅持和人民站在一起，捍衛國人權益，多項民調也顯示國人關心食安和人身安全，這點我會全力為民眾發聲。他也強調，現階段其實都不是很適合談選舉，對我來講，接下來最重要的是年底公投，最後衝刺階段，希望民眾了解公投。