高雄市長陳其邁在活動中表揚高雄的事業單位對身障者提供就業機會與協助。（石秀華攝）

陳其邁致詞時，勉勵身障者融入職場，勇敢逐夢。（石秀華攝）

高雄市約有14萬名身心障礙者，其中勞動人力有2萬6000人，高市勞工局博訓中心為照顧身障者，今年辦理32班身心障礙者職業訓練，共有239人參訓，預估輔導就業率達70％以上，今（27）日舉行結訓成果展，市長陳其邁出席時，勉勵身障者融入職場，勇敢逐夢。

陳其邁今天下午出席勞工局博訓中心身障職訓成果站暨徵才活動，陳致詞時舉「一個好的工作能成就一個家庭」金句說，市府一方面促進身障者就業，一方面得加速城市轉型，陳其邁搬出台積電落腳中油煉油廠設廠一事說，半導體的護國神山，明年會動工，2年後完工就投入生產，整體高科技產業在高雄落腳，提供市民優秀的工作機會，相信這種就業機會也讓身障朋友非常關心。

陳其邁表示，高雄市目前有14萬名身障朋友，2萬6000人的勞工人口，市府一方面媒合就業機會，一方面鼓勵公司企業超額進用，只要每超過1位法定人數，市府就給予企業主5000元的獎勵金，目前就業媒合共設立7個職業重建的服務據點，以及偏鄉到點的服務和個別化的支持輔導，累計每年服務800身障朋友，就業成功率高達6成以上，今年職業訓練班辦理32班，有239人參訓。

陳其邁指出，高雄以工業作為發展基礎，但產業須轉型、城市要進步，不論是產業或服務業，市府都會站在輔導和合作的立場，讓身障長未來的就業和生活獲得更多保障、充滿無限可能。

陳其邁並在活動中表揚獲選勞動部推行職業安全衛生優良單位的中鴻鋼鐵公司鋼管場、中油開發公司小港廠、台糖小港廠、台灣港務公司高雄分公司、中油潤滑油事業部等5家事業單位，以及台灣港務公司高雄分公司的吳尚鴻、台電高雄營業處的蔡奉宏2名優良人員。