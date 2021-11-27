耶誕節倒數不到1個月，六福村在園區內打造歐洲童話世界，包含耶誕樹、耶誕小屋等裝置皆融入繽紛糖果風元素，讓所有前來的遊客感受濃濃耶誕儀式感，今（27日）起至明年1月2日，遊客若全身變裝麋鹿、精靈、公主、王子或各式角色入園即享門票399元的優惠價399元，小朋友周末假日變裝入園，還能和耶誕老公公一起唱唱跳跳大玩耶誕派對，感受近距離和耶誕老公公互動。

六福村為耶誕節打造飄雪耶誕村，各式歐洲耶誕元素造景都有，遊客可在園區內拍下各式夢幻照片，六福村也特別推出限量耶誕禮物包，在現場選購就能獲得「耶誕老公公見面會」入場券（逢周一停演），耶誕老公公不但會親自將禮物送到遊客手中，還會和大小朋友合照拍立得照片1張，一圓大小遊客的誕夢。

除了享受下雪情境、追逐耶誕老公公足跡、拍拍網美照之外，園區還推出耶誕檔期假日限定的「冬季耶誕饗宴」，六福村牛排館耶誕限定推出英國經典名菜「威靈頓特餐」，能嘗到頂級菲力牛排佐鵝肝醬、義大利生火腿覆上酥皮焗烤的美味料理；同時，在餐廳內還能觀賞熱鬧的舞台劇，充滿異國風的美國西部牛仔舞、拐杖舞，以及熱力十足的康康舞輪番上演，還有耶誕老公公驚喜現身。