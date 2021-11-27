第58屆金馬獎頒獎典禮27日晚間盛大舉行，今年最佳男主角入圍名單被稱為「死亡之組」，張震和邱澤更被視為最大熱門，鹿死誰手令人引頸期盼；張震最後打敗所有勁敵榮登金馬58影帝，終於抱回人生第一座金馬影帝。

張震以《緝魂》獲得第58屆金馬獎最佳男主角肯定，14歲主演第一部電影《牯嶺街少年殺人事件》後，30年來先後4次入圍金馬最佳男主角，終於在今年獲得肯定；領獎時，張震還忍不住大喊一聲，像是把多年槓龜的氣「一吐為快」，但他也感慨尊敬的長輩沒有看到他拿到獎的樣子。

而張震致詞時感性地表示，沒得獎的這些經驗，讓他更專注在電影工作上，另外謝謝一路上和他合作過的演員、導演和工作人員等；最後張震不忘感謝已故大導演楊德昌，第一部主演電影《牯嶺街少年殺人事件》多虧他的指導，才萌生對電影的熱忱，開始他的電影路。

金馬58今晚在國父紀念館舉行，有別於前兩屆沒有典禮主持人，本屆由曾獲得金馬獎最佳男配角獎的鮮肉男星林柏宏獨挑大梁，星光大道則是由楊千霈和徐鈞浩主持；而長達6年沒有公開演出的張清芳，也將重現舞台魅力，演唱由李宗盛作曲的〈最愛〉。

在10月5日金馬58入圍名單公布後，今年影帝影后之爭相當激烈有看頭，張震和邱澤都是大熱門，賈靜雯、王淨和林嘉欣近年在影視表現也都有亮眼成績；另外在9月14日猝逝的龍劭華時隔22年入圍最佳男配角，女兒陳璇是否能替父親把獎拿回家，也相當受矚目。