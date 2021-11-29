長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓指出，從超音波檢查可以發現肝臟右葉有約7公分大的腫瘤。（馮惠宜攝）

真是太幸運，做個體檢竟發現肝臟有7公分大的腫瘤！一名69歲陳姓婦人日前體檢抽血報告顯示C肝病毒量和肝癌指數都偏高，超音波檢查時發現肝臟右葉有約7公分大的腫瘤，至長安醫院肝膽腸胃科就診，進一步安排電腦斷層確診為肝細胞癌。所幸癌細胞並未擴散，病患在接受12周口服抗C肝藥物後，手術切除腫瘤及部分肝葉，術後恢復狀況良好，目前追蹤6個月並無復發之情況。

根據衛福部統計，有八成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成。肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，C型肝炎病毒可在人體的肝臟複製並造成一系列後續疾病，除了會加速肝炎、肝硬化、肝癌等肝病惡化三部曲外，也會造成冷凝球蛋白血症、淋巴癌、慢性腎臟疾病及皮膚疾病等表現。

許鈺銓表示，該名婦人從不知道自己患有C肝，且身體狀況並無任何不適，得知時心情非常錯愕。幸好癌細胞並未擴散至血管或其他器官，因此先開立C肝全口服抗病毒藥物，再安排手術切除腫瘤，追蹤檢查狀況良好。

台灣目前仍為重點C肝感染區域，許鈺銓指出，目前治療C肝已有有效的口服新藥，可健保全額給付、副作用少且治療僅需12周，成功率更是高達97-99％。他也呼籲45至79歲成年人，應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，也建議年滿40歲以上每年最好做一次腹部超音波檢查，一旦有異狀就能立即處置。