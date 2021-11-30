21歲歐陽娜娜近年到大陸發展成績優異，近日更受邀上療癒實境秀《奇遇·人間角落》體驗各地暖心人事物，最新一集內容中她見證罕見疾病情侶之間的愛情，更難得擔任藏族婚禮的伴娘，事後她發長文，坦言事前其實有些抗拒，她自認人生閱歷不足，不知道當下該用什麼態度面對當事者的病症，擔心一有閃失就對當事人不尊重。

《奇遇·人間角落》最新一集探訪到「走心情侶」賴敏、丁一舟，其中賴敏罹患家族遺傳病小腦萎縮症，也就是俗稱的企鵝病，但兩人相知相惜，男方不離不棄，丁一舟還曾帶賴敏沿著地圖踏點進行一趟「愛心之旅」，最後兩人留在理塘。

歐陽娜娜與賴敏合影。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

而歐陽娜娜見證了兩人愛情的故事後，還受邀擔任當地一對藏族情侶婚禮的伴娘，可見五官精緻的她難得穿上這類民族服飾也相當適合，使得「歐陽娜娜在藏族婚禮上當伴娘」關鍵字頓時上了熱搜，事後歐陽娜娜卻發文說：「理塘，原本是我計畫中沒有要去的地方，賴敏丁一舟，原本是我不敢認識的人⋯」。

歐陽娜娜回憶3個月前聽著製作單位講著《奇遇·人間角落》預計訪問的每項計畫，每項都讓她覺得有趣，只有理塘這關讓她皺了眉頭，心想：「因為我認為這樣兩個人的故事，以我的人生閱歷完全不足以面對⋯我不知道我應該以什麼樣的認知面對這樣一段愛情，我也不知道我應該用什麼心態面對賴敏的病狀⋯我生怕我做錯一個動作、一個表情、說錯的一句話都是對他們的不尊重⋯」。

幸好錄影的時候親切的賴敏將歐陽娜娜拉進、融入了她的世界，才讓一切順利進行，兩人甚至要好到離開別時都痛哭，「我帶著疑問來，走的時候帶走了賴敏送我的一匹馬。這匹馬自由、忠誠，她告訴我要勇敢，勇敢地去愛、勇敢地去做」，網友回應：「雖然命運是我們不能安排的，但我們仍然感恩生活，努力活著，努力做自己」、「我們都只活一次，勇敢一點」、「又一次特別的小伴娘體驗」。