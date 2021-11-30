中央流行疫情指揮中心昨宣布最快明年1月1日開打第3劑疫苗，將優先提供給高風險對象，接種兩劑滿6個月者可接種。針對第3劑疫苗廠牌應如何選擇，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，基本上是之前打什麼疫苗，就繼續打哪個疫苗；目前專家會議尚未詳細討論，可能會開放大家去選擇。

李秉穎指出，目前國際上已有不同疫苗混打的經驗，安全性沒有很大的問題，從學理上來看，現在已有不同疫苗混打的經驗，安全性沒有很大的問題，只是局部不良反應的發生率會比較高一點，但多不會太嚴重。

李秉穎也說，接種兩劑腺病毒疫苗(AZ）混打mRNA疫苗後的效果與純打mRNA疫苗類似，因此專家決定開放大家選擇，基本上如果前兩劑打mRNA疫苗，第三劑就是你前面打什麼，後面就接著打，但如果是AZ則開放民眾自選，而高端也是自由選擇，如果有人第三劑也想打高端，也沒有問題。

至於前兩劑打高端的民眾，李秉穎表示會保留他們的選擇權利，目前已有高端混打其他疫苗的試驗正在進行中，大概不久就能看到數據，預計會在第三劑開打之前出爐。