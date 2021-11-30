【愛傳媒藺奕專欄】去年金馬入圍酒會，我跟金馬主席李安導演說了一個故事，凌晨《月老》、《金錢男孩》聯合慶功宴，我跟李安導演只說一件小事。

「報告主席，我們搭了台灣第一座醫院實景棚。」他微笑地點點頭。

時間是凌晨兩點十四分。

即將卸下金馬主席身分，他必須帶著新任主席李屏賓走完所有九場慶功宴，在疲憊的大師面前，影人們顯得自律且克制，說歸說、但不多說；默歸默、但不沉默。黑夜啊，你不妨來一點微笑吧，而我們的心呢，早在你的面前大雨一場。

金馬58。下午六點抵達會場之前，我還在協調美國和新加坡一場重要視訊會議，婉拒後面兩組慶功宴踏入家門已近凌晨四點；六點，國際知名歌手率劇組入醫院實景棚進行MV拍攝⋯⋯此刻馬上飛金門了，接著新竹和台中的行程都得在這一周內完成。

經常不知道今夜的夢在哪裡的中年男人，都得面對難以言喻的戰場，年紀不到你不會理解的，就像李安導演這樣勤奔，你問猫怕孤獨？雪人怕胖嗎？你真以為火會擔心自己燒的一身是傷？

頒獎典禮和惜別酒會裡都有很多美女，紅唇皓齒、眸子賽燈。年輕時在影視圈外，也有一親芳澤的宅粉幻想，夜色瀅瀅，月色揉雲，影子裹住美人的腰，共醉晚風，互攬入夢。

爾今紅毯兩側、粉絲簇擁，深夜五星酒店門口，幸運的粉絲藉送禮、伺機搶前拍上合照，只有我知道，這些女星和寂寞站在一起最好看。

一個女星的一生，究竟要拒絕多少男人呢，形形色色的粉絲圍繞著，有時對飽受驚嚇的她們來說，逆行的不只是水星，還有火星木星冥王星，連太陽月亮都不掛在妳的頭上逆。

不分幕前幕後工作人員齊聚的這一夜。所有的朋友都來了，所有的光，所有的黑暗，所有鋪展到城市邊陲的石頭，高大的樹木、驚恐的禽獸，地表的苔蘚和水滴，都是我們。

潮濕是我們，乾涸也是我們。地球儀上的海洋與山脊也是我們。所以：「如果你快樂都是因為我。」

那麼，這一份知足的快樂，且讓我們勇敢地繼續做電影人的夢。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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