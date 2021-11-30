高市觀光局今（30）日正式啟動一系列米其林摘星行動，觀光局長周玲妏笑稱，疫後經濟復甦，很多餐廳都爆滿，很怕評鑑祕密客吃不到。（柯宗緯攝）

高市觀光局今（30）日正式啟動一系列米其林摘星行動，觀光局長周玲妏笑稱，疫後經濟復甦，很多餐廳都爆滿，很怕評鑑祕密客吃不到。（柯宗緯攝）

有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》明年將把高雄納入評鑑範圍，高市觀光局今（30）日正式啟動一系列米其林摘星行動，觀光局長周玲妏笑稱，疫後經濟復甦，很多餐廳都爆滿，很怕評鑑祕密客吃不到。今舉辦首場分享會，力邀米其林一星主廚楊展浩、法餐南霸天簡天才、知名美食作家陳靜宜，分享米其林經驗及建議，全力協助在地美食業者爭取排名。

周玲妏提到，美食會為城市帶來很大觀光效應，觀光局把米其林請來了，今天第一步透過分享會意見交流，希望協助在地美食業者嶄露頭角，提升饗宴能見度，未來陸續將有其他場次。

高雄萬豪酒店11樓的Majesty美享地餐廳主廚楊展浩曾為香港米其林1星「EPURE」主廚，他強調，自我定位很重要，找到方向後就不要輕易改變，並運用在地食材及自身理念，把菜色做好，就有機會獲肯定。

THOMAS CHIEN廚藝總監簡天才每年都舉辦米其林客座活動，他認為，高雄農漁產等資源豐富，而餐廳業者也會做最好的準備，彼此互相激勵，迎接米其林到來。

今現場超過50家具有摘星潛力的飯店、餐廳業者出席交流，而其實高雄早有多家在海外本店擁有米其林星級認證的高檔餐廳，像是日式餐廳「承Sho」、高雄晶英國際行館UkAI鐵板燒、漢來美食的名人坊等，也都摩拳擦掌備戰。

同樣志在摘星的高雄萬豪酒店「MAJESTY美享地」餐廳，也在12月10、17、24日晚上6時，推出主廚楊展浩的「法式餐酒盛宴」套餐，運用包含白松露、魚子醬等食材，1份套餐要價1.2萬元。業者指出，每天僅1場次30人，已剩不到30席。