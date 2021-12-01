高嘉瑜男友遭警「上銬」拘提 警：家暴累犯關定了(戴志揚翻攝)

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞毆打、控制行動，昨天至北市中正一警分局報案後，下午經新北地檢署複訊，檢方即發出拘票，指示新北板橋警分局執行，警方今（1日）凌晨1時50分在板橋馥都飯店將林秉樞拘提到案。

據了解，林秉樞以每月5萬元租金，長期居住板橋馥都飯店，警方昨天到飯店查訪時，顯示林秉樞已check out，警方懷疑林已投宿其他飯店，遂逐一查訪府中路一帶每家旅館飯店，均無所獲，至今天凌晨，警方再度返回馥都飯店查訪，恰好林秉樞正下樓準備外出，警方立即上前，要求林秉樞出示證件被拒，警方遂出示拘票及搜索票，林秉樞軟化說「我就是本人」。

警方帶同林秉樞回房間搜索，查扣手機、IPAD 平板、隨身碟及錄音筆等證物。據了解，房內物品擺放整齊，但警方不敢大意，費時近2小時才搜索完畢，將林秉樞帶回分局。

林秉樞拒絕夜間偵訊，並要求律師到場，故警方先讓林在候偵訊室內休息，上午才進行偵訊。