民進黨立委高嘉瑜對現任男友林秉樞提告，檢方將林男拘捕到案，未來進入司法程序後，依據去年生效施行的被害人保護與訴訟參與新制，高嘉瑜可以獲得適當隔離保護，並可向法院提出聲請，參與訴訟對準備程序事項、證據調查及對林男判刑輕重表示意見。

去年1月10日修法通過的被害人保護與訴訟參與新制，分為「一般保護被害人規定」與「被害人訴訟參與制度」兩大部分，基本上未改變刑事訴訟程序中審、檢、辯之三面關係，以維持刑事訴訟之公平性及兼顧被告之訴訟權益。

新制規定，檢察官在偵查中或警方調查時應保護被害人及其家屬之隱私完善，及被害人與被告或第三人間之適當隔離保護措施，除被害人法定代理人、配偶或一定親屬外醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，亦得在場陪同並陳述意見。

法院於審判中應保護被害人及其家屬之隱私，完善被害人與被告或旁聽人間之適當隔離保護措施，除被害人法定代理人、配偶或一定親屬外，醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，亦得在場陪同。