天氣轉冷、因應季節改變，台北國賓大飯店米其林推薦的「國賓粵菜廳」，由行政總主廚林建龍率團隊研發推出7道冬季美饌，本季特別取用冬令當季食材，採用正宗粵菜技巧，推出結合廣東及台灣特色的健康養身料理，並以天然樸實樣貌呈現，為顧客呈上極致新鮮的美味，即日起全新上市。

「國賓粵菜廳」本季推出五道創新港式點心，主廚以廣東茶樓常見點心四寶雞扎結合台灣特色料理「麻油雞」進行發想，「麻油羊肚菌雞扎」鵝黃色澤的腐皮包裹著以薑麻油醃製過的羊肚菌及黃土雞腿，與老薑片一同蒸製，入口後被包覆的羊肚菌與雞腿肉四溢鮮味，飽滿彈牙，與外皮層次分明的腐皮共同咀嚼，口感完美融合。「魚卵山藥帶子餃」晶瑩剔透的外皮，包裹著粉紅鮮蝦山藥餡，山藥滑順綿密的口感與鮮蝦的甘甜鮮美，不僅帶出山藥獨特的香氣，一口咬下Q彈口感彷彿干貝彈跳於唇齒之間。

「櫻花蝦煎腸粉」主廚將蔥花與櫻花蝦加入米漿中拉出腸粉，將表皮煎的微微焦脆，內裡包裹著些許蔥花與櫻花蝦，帶出淡淡鹹香，後加入國賓XO醬一同拌炒，微辣微香的氣息仍能吃出腸粉的Q彈韌度，新鮮海味滿溢口中，香氣十足。「蜜汁鮑魚酥」口感香酥脆口的餅皮，包裹著鹹甜鮮香的梅花叉燒，並加入蘋果丁增添清新風味，使內餡吃起來清爽無負擔，主廚將爽脆彈牙的鮑魚置於頂部，每一口都能嚐到滿滿的鮮味與叉燒香。「松子棗泥香芋酥」外酥內軟的松子棗泥香芋酥，綿密滑順的芋泥包裹著棗泥松子餡，甜而不膩的內餡與松子獨特的氣息完美融合。

色香味俱全的「銀蘿鮮蝦粉絲煲」，打開鍋蓋，濃郁香氣層層飄來，主廚以玉米雞高湯煨煮新鮮草蝦，另將粉絲加入白蘿蔔一同熬煮，蝦子的鮮美海味與粉絲的甘甜香氣完美結合，一口粉絲一口蝦，鮮美爽口滋味妙不可言。「豉香煎羔羊小排」主廚採先煎後炒的方式將羊肉的鮮嫩完整保留於肉質中，接著以大火加入豆豉醬一同快炒，鍋氣十足飽滿多汁，佐以洋蔥、鴻喜菇一同入口，鹹香滋味讓人忍不住一口接著一口。