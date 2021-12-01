年輕警天天鬥牛打球過太爽？背後竟有不為人知心酸苦衷(戴志揚翻攝)

高雄市警新興分局為了抓捕一名重要邱姓毒販，卻因為邱男行蹤詭異，很少回到租屋處，為了進行24小時跟監，派出多位8年級年輕員警，在嫌犯屋外公園籃球場上跟監，為了防止遭到識破，員警只好喬裝成大學生在球場上鬥牛，每天連打數小時，連打幾天腳都軟了，終於見到邱嫌回到住處，順利逮捕並搜出毒品。

警方逮捕邱嫌，查扣第二級毒品安非他命2包（毛重4.17公克）與吸食器1組、第二級毒品大麻花1包（毛重2.11公克）、第三級毒品愷他命4包（毛重178.96公克）等違禁物。(戴志揚翻攝)

警方持搜索票衝進屋內查緝。當場於屋內查扣第二級毒品安非他命2包（毛重4.17公克）與吸食器1組、第二級毒品大麻花1包（毛重2.11公克）、第三級毒品愷他命4包（毛重178.96公克）等違禁物

邱男出入時都相當謹慎，難以掌握出沒時間，因此查緝人員連日來都在邱男住處旁的籃球場埋伏，為降低邱男戒心，由本分局偵查隊數名八年級的年輕員警喬裝為學生在籃球場競技鬥牛，揮灑青春汗水，查緝當日見邱男進入家中不久後，遂通知支援警組持搜索票入內查緝。

警方調查，41歲的邱姓男平時打零工維生，但實際上卻是個毒販，平常都開著車四處販毒，且出入不定，日前警方查出邱男租屋在仁武區某大樓套房，為了掌握行蹤，因此派出專案人員連日來在附近籃球場埋伏。

經過連續數日「打球監控」後，昨(30日)終於發現邱男回到租處，「隊員」一見他進屋立刻申請支援，持搜索票衝進屋內查緝。當場於屋內查扣第二級毒品安非他命2包（毛重4.17公克）與吸食器1組、第二級毒品大麻花1包（毛重2.11公克）、第三級毒品愷他命4包（毛重178.96公克）等違禁物，詢後全案於11月30日依毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地檢署接續偵辦。