因應食材原物料成本不斷增加，欣葉集團旗下以平實價格提供精緻和食百匯的「欣葉日本料理」，決定自明（2022）年元旦起調漲餐價，平日及假日午餐與晚餐均漲100元，下午茶漲80元，平均漲幅約13％，是第二個宣布漲價的連鎖餐飲集團旗下吃到飽自助餐品牌。

因應食材原物料成本增加，欣葉集團在官網與粉專公布，將於明年元旦起調漲「欣葉日本料理」餐價。圖／欣葉集團官網提供

欣葉集團稍早已在官網與粉專公告「欣葉日本料理」漲價聲明，惟欣葉集團表示，為感謝顧客長期的支持，雖明年元旦啟用新價，但開放今年12月31日前預訂明年4月底前用餐，均可同享現行餐費，凡持有已購買的紙本/電子餐券於明年調價後使用，也享同餐期不須另補差價。

欣葉日本料理表示，因相關原物料墊高壓力，如沙拉油、美國牛肉漲幅25％、豬肉約31％，包材12％等，調價後除提供年底前預訂的早鳥優惠外，原有的友善消費方式維持不變，包括春節及特殊節日，比照一般假日餐費、不另加價，兒童未滿6歲免費、12歲以下半價，銀髮60歲以上95折，另外素食消費者預訂用餐除可餐檯取餐外，還能額外享用現做素食套餐等等，以品牌特有的平實經營路線，持續提供高品質的料理、服務與環境。