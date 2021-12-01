勤益科大歡慶50周年校慶，特別將學校過去、現在與未來拍成10分鐘長影片，1日首映。（勤益科大提供／林欣儀台中傳真）

歡慶50周年校慶，國立勤益科技大學於校內國際會議廳舉辦50周年校慶慶賀影片首映會，將勤益過去、現在、未來濃縮為10分鐘影像，記錄該校的蛻變，多年來培育無數的社會棟樑。

國立勤益科技大學前身為私立勤益工專，1971年由張明將軍和王國秀伉儷創立，學校產值約46億元，為確保學校永續發展，1992年無條件捐給國家；兩人始終秉持「榜樣」精神，言教身教。

勤益科大校長陳文淵表示，創辦人從大愛出發，才有永續的學校。多年來，在歷任校長的努力帶領下，勤益持續進步和蛻變，成為企業最愛大學，近年世界大學排行榜更名列全台前十，包括QS、THE、綠色大學及SDG皆榜上有名。

創辦人長孫張起龍回憶起爺爺時代的校園，他說，50年前校園都是石頭路和荔枝樹，但現在的勤益開闊明亮，是擁有1萬1千人的國際型的大學，勤益一直在蛻變，相信未來一定會更好。

第一屆校友陳國容說，當時創辦人的善心善舉，讓清寒出身的自己能得到學歷、增加見識，之後創辦感應式水龍頭大廠星誼企業，扭轉人生。