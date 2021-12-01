夏和熙主持的網路美妝節目，將全面升級為《女神在線 Venus Online》。（三立提供）

夏和熙主持的網路美妝節目《女神降臨》YouTube頻道自8月開始經營，每周固定更新影片，將第一手流行資訊介紹給觀眾，但11月初遭不明人士盜用，不斷上傳色情影片，導致被YT官方封鎖無法使用，經多周溝通後，終於回復頻道。節目強力譴責不肖人士之餘，也宣布節目將全面升級為《女神在線 Venus Online》。

夏和熙表示：「當下經紀人跟我說時，真的覺得很無奈，因為我們很用心在做節目，但也真的笑歪了，還是我一直在主持色情網站的節目只是我不知道，不過我們節目很正派，或許我們節目做的很好，連看色情網站的大家都會想要下單吧，哈哈！」

《女神降臨》自節目開播以來累積了不少好口碑，介紹的產品各具特色也很多樣化，在網路受到非常多關注，節目也將全面升級為《女神在線 Venus Online》，希望能觸及大家的生活，把食、衣、住、行、育、樂通通包下只要是可以變美的、變好的，都會推薦介紹給大家，另也新增了神祕小單元，全面升級的《女神在線 Venus Online》 每周三晚8點於Vidol播出。