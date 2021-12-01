民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，今(1日)上午在律師陪同下，現身立院召開記者會對外說明，一開始就對外界表達「對不起讓大家擔心」。資深媒體人黃光芹直言，高嘉瑜事件有許多幫兇！她更指出，我們社會病了，還病得不輕，政治殺伐的背後，除了養出高收視率、高流量之外，還養出大批有黨性、無人性的政治怪獸。

黃光芹今天在臉書上發文表示，高嘉瑜事件有許多幫兇！高嘉瑜遭男友暴打，身心受傷，男友被起底，有暴力前科，還涉嫌招搖撞騙。這麼明白的犯行，眾人應予以譴責，但遺憾的是，我們社會病了，還病得不輕。

黃光芹指出，昨天打開某台新聞下面的留言板，數百條留言千篇一律，都在對高二次施暴，言語霸凌的程度，比那位國民黨中央委員，有過之而無不及。政治殺伐的背後，除了養出高收視率、高流量之外，還養出大批有黨性、無人性的政治怪獸，要這種收視率和高點擊率幹嘛？

黃光芹發現，林男犯案後，還以「網友」身份在PTT帶風向，並試圖結合網軍，為自己洗白，但後來被揪出。而媒體不能在未經查證下，僅憑「網友」的PO文，就隨之起舞，這是新聞的ABC，即使是數位時代也一樣。她也感嘆，「社會病了，要靠每一次重大事件來矯正，邪不能勝正，你站在哪一邊？」