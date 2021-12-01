林秉樞遭聲押坦承動手：嘉瑜、小馬你們贏了

林秉樞遭聲押坦承動手：嘉瑜、小馬你們贏了

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴並拍攝不雅照片，檢警今凌晨依涉犯傷害、妨害秘密等罪將林男拘提到案，並在林男手機發現包括高嘉瑜在內共4女的10餘張性愛照，新北地檢署訊後向法院聲押禁見，晚間10時30分林男移送院方開羈押庭時，林坦承動手打高，並向高道歉，但否認偷拍私密影片，並說：「嘉瑜跟小馬（高的前男友）已經贏了！」。

媒體追問：「有什麼話想對高嘉瑜說？」林秉樞表示，檢察官建議要他不要講話，但他現在不講以後沒機會了，「第一點，如果有傷害或是對不起她的地方，我在這邊公開跟高嘉瑜道歉；第二點，我絕對沒有偷拍性愛影片，三次警詢都有提出相關親密影片，都由嘉瑜掌鏡。」

林秉樞強調影片沒有外傳，高嘉瑜私下也常傳照片給他，沒有偷拍或外流問題，也沒拿影片威脅她。

林男並說，他絕對沒有拘禁，如有，高嘉瑜就不會來到他媽媽的靈堂，交往期間有對不起她的地方，鄭重向她道歉。

至於有無動手打高嘉瑜？林男坦承動手，「男生這樣就不對，在肢體衝體期間 ，我確實比她高壯很多，確實讓她受傷，她個性不好、我也不好，這沒有藉口，就我不對」。

林說，私下支持她很多，他也不後悔這個支持，她新聞操作很強，她真的是受害者，「嘉瑜跟小馬贏了！」