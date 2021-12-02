全國性公投第18案第4場意見發表會今(2)日舉行，正反方代表分別由精神科醫師蘇偉碩和台大毒理學研究所教授姜至剛擔任，蘇偉碩表示，萊克多巴胺的毒性與安全性尚未有完整的評估報告，基於捍衛食安的立場，必須用公投讓政府的行政命令失效，用更嚴謹的方式驗證萊克多巴胺的安全性，「我們必須捍衛健康主權，不容未戰先降。」

蘇偉碩表示，歐盟禁止賀爾蒙和畜牧業使用瘦肉精是有原因的，美國已經發現DES(己烯雌酚)這種促進牛豬生長的賀爾蒙，已經造成美國人禍延三代的健康問題，歐盟認為前車可鑑，1979年也禁止使用在畜牧業。雖然萊克多巴胺1999年才問世，但若我們輕忽萊克多巴安的問題，可能就會禍延我們的子孫。

蘇偉碩表示，WTO承認各國可依照科學證據，制定高於國際標準的食品安全標準，乃至其他檢驗標準，而歐盟有因為禁止萊克多巴胺向民進黨政府說的被美國報復嗎？其實並非如此，1996年美國到WTO對歐盟提告，當時也勝訴了，但那是針對6種賀爾蒙，但是萊克多巴胺1999年才問世，不會是當時WTO判例中的項目。

2005年歐盟反告美國和加拿大，2008年三方均宣稱勝訴，美國無奈下，只好在2009年與歐盟簽署備忘錄，承認歐盟可以禁止萊克多巴胺與賀爾蒙肉品進入其境內。

「是藥三分毒，都有副作用」，蘇偉碩說，我們因為要把病治好，才必須忍受副作用把病治好，但萊克多巴胺並不是用來治療人類與動物的疾病，目的只是增加畜牧業者的利潤，吃飯是為了補充營養，不是為了治病，檢視的要求當然要更嚴格。

他說，我們必須用公投讓政府的行政命令失效，用更嚴謹的方式驗證萊克多巴胺完整的安全性，如果真的安全，再放進食物也不遲，「但看來政府已經不會改變了。」