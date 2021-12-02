駁高嘉瑜自己掌鏡拍片！律師揭林秉樞三大謊言 再曝存私密照硬碟「恐被掉包」

民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，高的律師李永裕今日下午召開記者會表示，林秉樞所說高有還手、高自己傳、拍影片等等，全部都是謊言，高嘉瑜自己也覺得毛骨悚然，而受害者至少還有4人。

李永裕指出，林秉樞昨晚移送地檢署途中，宣稱當日高嘉瑜也有還手，但事實上，林秉樞身高180公分，高身高僅157公分，根本是壓在地上打，如何還手？

李永裕說，林秉樞還說，是高嘉瑜自己傳照片，這非常荒謬，事實上，高提告的犯罪事實也提到，林秉樞使用高嘉瑜手機，未經同意，用手機發送電磁紀錄到臉書跟朋友的line群組，新北地檢也認為有妨礙電腦使用的罪嫌。

李永裕說，林秉樞還被查扣了一個黑色隨身碟，但當時高嘉瑜看到的是白色隨身碟，恐怕已遭林秉樞調包。

李永裕表示，據高嘉瑜說，所看到的隨身碟資料中，至少還有4個人的影片，但查扣的資料中並未發現，恐遭林秉樞湮滅或移往它處。

李永裕強調，所有的影片都不是高嘉瑜拍攝的，林秉樞的說法非常荒謬，而林秉樞昨天還說「高嘉瑜贏了啦」、「高嘉瑜很開心啦」，高嘉瑜聽了只覺得毛骨悚然，有恐嚇的意味在。

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