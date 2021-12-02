中選會今舉辦第4場次公投意見發表會，其中第19案「公投綁大選」；反方代表人為律師洪偉勝第一輪發言時表示，2018年公投綁大選的結果，讓大家尊敬的柯市長贏得不爽快，丁守中輸得不甘願，最後也因為這個理由，提起選舉訴訟。

他強調，只有讓公投歸公投、選舉歸選舉，才有機會認真看待，要記得，「不管是上駟下駟，要能夠就事論事才是好事」。

他說，這樣的事情不只可能影響選舉結果的正當性，也讓公民投票的議題失焦。公投選舉兩敗俱傷，對台灣的民主發展很不好。那次經驗讓台灣人民學聰明了。既然公投不再是台灣人民不可能的任務，就不需要透過公投綁大選，衝高投票率。

他說，決定每兩年固定的時間辦理公投，讓公投歸公投、大選歸大選，以後，會在每兩年的8月第四個星期六放假日辦理公投，讓公投跟大選分開舉辦，讓大家早早知道可以提早規劃。

洪偉勝一開場就說，「我就是國民黨主席朱立倫所不願意同台，讓其他參與代表都被比喻為下駟的那位律師」；他說，也要為不照規劃的提案方代表「致意」，「因為他們聰明的算計著哪裡該去、哪裡不該去，老馬識途，作為提案方代表卻放棄好好說明機會，反而讓不太受到關注的說明會，成為焦點，更恰巧切進公投綁大選的主題」。

他說，2019年修法，短短時間之內就有了這次的公投，從今以後，台灣也一直會有公投，而且預期會有比過去數量更多，討論品質更加理想的公投，說「台灣人民的工作權因此被閹割、被沒收」。呼天搶地的說，台灣好像就要沒有公投的樣子，明顯是在放假消息。

他說，民主的要義雖然是多數決，但是民主從來不只是數人頭而已；否則大可發揮台灣強大的數位實力。每天早上透過各式各樣APP，讓大家在每天刷牙、洗臉、吃早餐的過程中，順便動動手指，圈圈叉叉就好，「但是這不是民主，就是在玩遊戲」。

他說，民主重視的不只是選舉的投票結果而已，需要充分的完整的資訊交流，需要讓大家有充足的時間，冷靜瞭解思考公投議題，透過充分了解資訊交換意見的方式，彼此溝通，妥協，尋找共識，審慎投下手中寶貴的公投票，最後再為自己的選擇結果負責。

他強調，國民黨口口聲聲說，公投綁大選是給人民方便投票，選舉、投票一起行使比較好，但介於18歲到20歲的年輕人怎麼投票？目前只能投公投票，等到20歲才能投選舉票，若國民黨真心認為公投綁選舉，就不應口惠而實不至，趕緊支持憲法改革。

他表示，將修憲案送至立法院，或是以直接民主方式，直接提案修憲，把過時而脫節的憲法好好修改，並下修選舉年齡至18歲，這才藍營所謂的尊重民主、還權於民。