【愛傳媒藺奕專欄】陽光失去了爪牙，變得蒼老，還有點彎腰駝背的，放任低溫匍匐流淌。

回公司的路上遇見一隻喜鵲，雖然有捕快的心，但一個連生氣都會笑場的中年男人，面對一隻在龐大的世界上，可以向任何一個方向飛去的喜鵲，我心血來潮地想，有沒有可能替她和公司燈箱來一張合照。

心血來潮這件事，非常寶貴。人生是長久大霧的瀰漫。一旦出現明晰的光源、熱烈的火，你一定要毫不猶豫去嘗試。

十秒鐘光速、三分鐘熱度，都是不可多得的鑽石。正是因為這些，讓生命這匹漫長的黑色布幔，不至於從頭到尾，暗如沉悶、陰雲的炭夜。

有感於近日的社會事件，毆打的是欲望和控制的對象，肉體的痛苦是一個獨立的領域，訴訟意味著讓自己陷入戰雲密佈的地帶，反省自己，一把寬刀插到底，還得冀望戰場完好無損，自己也能平安活下來，得以智慧降伏其心，娑婆訶。

命理學裡有個說法：「大運皆以苦痛換。」今日命運向你我乞討的苦痛，來日必以喜願緝拿。

雖然只有一次的機會，但照片成果看起來令人滿意，我將如此的幸運，以通緝犯的告示張貼出來，希望路過的你，沾染幸運的花粉，在陽光中被反覆提及。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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