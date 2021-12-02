桃園市大溪區「街口溪生態水岸步道工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎」優等，工程人員超過7成是在地大溪人，為了美化家鄉貢獻所長，將在地生態教育、人文背景融入工程理念中，全長423公尺步道融入砌石護岸及生態維護，均複刻美好的水岸綠廊，呈現環境幽美的水岸綠廊。

街口溪生態水岸步道工程，範圍自大溪國中至中華路121巷段，全長約423公尺，工程總經費約2809萬元。水務局表示，街口溪承接上游野溪排水，終年水量豐沛水質清澈，但是原河道護岸損壞、違建占用及環境雜亂，三面光渠道更不利生物棲息繁衍，為提升整體防洪及環境改善，工程以防洪安全、生態景觀、環境教育、步道串聯為設計主軸，整修後有入口創意區、生態教育區及走讀復古區特色空間，讓市民享受散步樂趣。

工程也就地取材砌石護岸，恢復自然底質河床，透過大溪國中師生參與讓校園圍牆美化，居民也提供意見讓百年糯米橋及渡槽文化重現歷史風華，期盼完工後街口溪成為生態教學場域，讓環境教育向下紮根，環境永續發展。

市長鄭文燦2日前往視察時表示，有故事的工程只要用心就會讓人感動，他也說，生態城市的建設不僅只是道路、公園的改造，城市中的河川也非常重要，近年來市府推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫等大型計畫，改善河川的生態環境，也辦理如同安綠水巷環境改善工程等後巷翻轉計畫，讓平時不起眼的排水溝渠，融入地方人文歷史後完成改造，讓大家耳目一新。