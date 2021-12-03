大陸安徽上月發生一起孩童墜樓事件，據了解，一名媽媽帶著1歲男童去量販店買蛋糕，視線僅脫離1分鐘，最後被發現自附近建物4樓墜下，經送醫後仍搶救不治。據了解，有監視器拍到男童疑似被一名陌生女子抱走，但當地警方仍在追查事發原因。

據《澎湃新聞》報導，安徽一名母親上月28日剛送完大女兒去學校上課，牽著1歲小兒子在一間量販店裡買蛋糕，沒想到不到一分鐘的時間兒子就不見身影，該名母親嚇的四處在店家附近尋覓卻沒有消息，後來向蛋糕店要求監視器影像以確認兒子去向遭拒，心急的母親便跑去派出所報警，竟接獲附近有名2至3歲的孩童墜樓的消息。

據男童的表哥指出，姑姑接獲警方稱有孩童墜樓的消息後立即趕往醫院，經確認後發現墜樓的就是表弟，表弟在床上奄奄一息呼喊著「媽媽」，但經過轉院，表弟仍因傷勢過重於同日晚間6許宣告不治。

目擊者指出，該名孩童自建物的4樓墜下，砸碎一樓的玻璃遮雨棚，接著摔落地面，孩童被發現時已經不會哭泣，警方趕到現場時，男童還伸出手，貌似想要警察叔叔抱抱他，讓他看了相當難過。

蛋糕店負責人則表示，經調閱監視器後發現，有一名女子在孩童與母親挑選蛋糕時在後方尾隨，懷疑是該名女子抱走了孩童，也解釋當時沒第一時間向家屬提供監視器影像，是因為當時員工工作繁忙，目前已經畫面全數交給警方，也會全力配合警方調查。

此起事件迅速在當地引發熱議，家屬也質疑男童是遭到該名女子抱走才遇害的，對此，當地警方已全面展開調查，以釐清事發真正原因。