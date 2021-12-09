苗栗縣南庄鄉蓬萊村2歲男童被野狗拐離家。

1名2歲男童，日前隨母親回到南庄鄉蓬萊村外婆家，見到屋外出現1群野狗遊蕩，男童好奇跟著野狗走離家門，一路走到300公尺以外的土地公廟，外婆及母親發現男童失蹤焦急報警協尋，轄區頭份警分局蓬萊所員警據報動員搜尋，安全找到男童，解除一場虛驚。

頭份警分局蓬萊所日前接獲風姓民眾報案指稱，她的2歲兒子不見了，請求警方幫忙協尋。所長林振民立即率警員侯凱中前往現場，除安撫家屬情緒外，並在附近找尋，但都未見男童身影，警方於是前往附近民宅調閱監視器，結果發現男童在家門外，發現一群野狗，男童好奇想與狗兒玩，竟跟著野狗一路走離家門，狗兒也似乎知道男童無惡意，一路陪著男童步行，還不時停下等候男童。

警方確定是男童被狗群拐離家門後，立即於周遭展開地毯式搜尋，稍後在離家約300公尺遠的土地公廟旁空地找到男童，男童外婆見到孫子安然無恙平安歸來，始破啼而笑，露出安心的笑容，解除一場虛警。所幸員警發現積極協尋，否則後果不堪設想，男童母親等人頻頻向警方致謝，感謝警方熱心幫忙。