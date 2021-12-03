近日全國暴力事件頻傳，內政部長徐國勇日前宣布，未來臨檢若發現車輛內有刀械、球棒或其他危險物品，應予以註記。北市議會警政衛生委員會建議市警局應列出規範違禁品，避免一般民眾日常持有還被註記；市警局則說，有關持有球棒註記還未實施，因中央尚未公布施行細節，下周會行文警政署詢問。

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，徐國勇日前表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記，但遭民眾質疑，如果真的是要運動，在車上放棒球棍或高爾夫球桿是否會被註記？北市議員陳建銘提到，台灣運動很多，警政署應表明註記的方式，要給民眾確切的方向。

到底在車上放球棍是否要登記，臨檢時警方查獲是否會註記？對此，台北市警察局表示，部長日前補充是針對有前科或幫派分子，員警能列入註記，但目前警政署還沒通令。

北市警察局長楊源明提到，民眾如果持有某些刀械，是依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送至地檢署，因刀械的款式很多，有爭議性的要送鑑定，像是是否屬於條例規定的規格，但市面上的業者也不是很清楚所以才會販售，將會通盤檢討，向民眾周知。

楊源明也說，其實如果有攻擊意圖的嫌犯，隨手拿的東西都可以成為傷害他人的器具，現階段街頭暴力案件，除了要對槍枝查扣外，如果是拿木棒或球棒攻擊，會要求員警去了解傷害的部位，如果是傷及要害，就是殺人未遂。

陳建銘也提到，部長宣佈後，民眾會相當恐慌，會擔心去露營是否都不能帶？希望有精準的規範；楊源明表示，會向警政署反映，下周會行文給警政署。

另外，北市議員王世堅也提到，應積極強烈建議警政署，從嚴來認定，有犯罪意圖的人，人手一球棍或刀械，如果沒有遏止，法治社會將崩解，政府不能因為民主化開放，就不去管，有些商品要禁止販售，人民有免於恐懼的自由，如果有傷害到民眾的情形，應該就要從嚴認定，要不然就把自衛權、武器權還給民眾。