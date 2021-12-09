我國連續35天零本土確診恐破功，今傳出中研院南港P3實驗室一名實驗人員遭病毒汙染，衛福部長陳時中晚間在板橋車站視察時證實，並指出初步看來為實驗汙染，其中一名人員PCR檢驗結果陽性，若複驗結果仍陽性，將列入本土個案。
指揮中心發言人莊人祥表示，該個案為一名20多歲女性，為國內首例在實驗室遭汙染的新冠陽性個案，他透露，個案因有一些咳嗽症狀達一周，8日出現嗅味覺異常就醫。
知情人士透露，此個案Ct值非常低，不到20，近期無出國史，此案出現也讓北市衛生局相當緊張，採取最高規格戒備，初步了解實驗室團隊人數相當多，預計匡列人數超過50人，目前已在忠孝院區設立快速篩檢站，盼能在第一圈阻絕疫情擴散。
陳時中表示，下午接獲通報後，已立即調派疾管署的防疫醫師，以及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前往了解，初步了解有一名人員PCR檢驗結果為陽性，後續將進行複驗。
陳時中說，推測該名人員是在工作場域遭病毒汙染，張上淳於現場了解整個實驗流程，至於疫調、隔離相關人員處置，將交由北市衛生局持續掌握，待整體情況明朗後會再對外報告。
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